information fournie par Boursorama avec AFP • 25/11/2026 à 08:05

( AFP / PATRICK T. FALLON )

La compagnie aérienne Malaysia Airlines a annoncé mercredi qu'elle allait acquérir dix Boeing 787 Dreamliner afin de moderniser sa flotte alors que les compagnies aériennes accélèrent leur transition vers des modèles plus économes en carburant.

L'accord portant sur les 787-10 offre également à Malaysia Aviation Group (MAG), la société mère du transporteur national, une option pour l'achat de six appareils supplémentaires, a déclaré son président, Nasaruddin A. Bakar.

"Le 787 Dreamliner s'est imposé comme le choix idéal pour Malaysia Airlines, offrant la capacité, la flexibilité et l'efficacité nécessaires pour soutenir notre croissance à long terme", a-t-il déclaré à Kuala Lumpur.

Cette annonce intervient alors que les compagnies aériennes procèdent à une refonte de leurs flottes, dans un contexte de tensions géopolitiques accrues au Moyen-Orient qui souligne l'importance de l'efficacité énergétique.

M. Nasaruddin n'a pas divulgué le montant de la transaction. Il a toutefois indiqué que la valeur catalogue de "16 aéronefs et moteurs", avant remise, s'élevait à environ 9,3 milliards de dollars (8,5 milliards d'euros).

L'appareil a une capacité d'environ 330 passagers et se pose en concurrent direct de l'Airbus A350-900 et Airbus A330-900neo.

En mars 2025, MAG a annoncé une commande de 30 appareils Boeing 737-8 et 737-10 dans le cadre d'une modernisation de sa flotte.