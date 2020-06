Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Malawi-Le nouveau président investi après la réorganisation des élections Reuters • 28/06/2020 à 13:54









LILONGWE, 28 juin (Reuters) - Le nouveau président du Malawi Lazarus Chakwera a été investi dimanche pour un mandat de cinq ans, quelques heures après avoir battu son prédécesseur Peter Mutharika lors d'une nouvelle organisation d'un scrutin qui avait été invalidé il y a plus d'un an. Lazarus Chakwera, 65 ans, a remporté 58,57% des voix d'un suffrage organisé mardi, alors que la présidentielle organisée en mai 2019 avait initialement donné Peter Mutharika vainqueur avec 38,57%. Mais, saisie par les partis de l'opposition au nom d'irrégularités constatées dans la tenue de ce scrutin, la Cour constitutionnelle du Malawi, pays d'Afrique de l'Est qui compte 18 millions d'habitants, avait invalidé en février les résultats du vote et ordonné une nouvelle élection. L'organisation de cette dernière est considérée comme une victoire de la démocratie en Afrique, où les tribunaux ne sont pas toujours prompts ni à dénoncer des fraudes dans les urnes ni à défier l'autorité exécutive en place. "C'est un honneur de me présenter devant vous en tant que président. Un honneur empli d'une joie difficile à exprimer et d'un immense sentiment de gratitude", a déclaré Lazarus Chakwera lors de son discours d'investiture. Peter Mutharika, 79 ans et président du Malawi entre 2014 et 2020, a déclaré samedi qu'il y avait eu des irrégularités lors du vote, citant des actes d'intimidation contre les assesseurs de son parti, mais ses plaintes n'ont pas été retenues par la commission électorale. Des observateurs locaux ont pour leur part dit que le scrutin s'était déroulé dans des conditions de liberté et d'équité. (Frank Phiri, version française Benoît Van Overstraeten)

