Maladies chroniques: Poxel lève 2 millions d'euros auprès d'Iris Capital

(AOF) - Poxel, société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, annonce le tirage des deux dernières tranches de sa ligne de financement en fonds propres auprès du fonds français Iris Capital Investment pour un montant total de 2 millions d'euros.

La décision a été prise " suite à la publication des données encourageantes de notre étude de phase II pour le PXL065 " contre la Nash (stéatohépatite non alcoolique), affirme Thomas Kuhn, Directeur Général de Poxel : " la recherche de partenaires pour le PXL065 et l'obtention de financements additionnels reste notre priorité afin de lancer nos études de preuve de concept dans l'adrénoleucodystrophie ".

" Dans l'intervalle, nous avons choisi de tirer les deux dernières tranches de notre ligne de financement en fonds propres conclue avec Iris " ajoute-t-il. " Nous menons également des discussions actives avec IPF, afin de restructurer davantage l'accord de dette existante, dont la révision de nos covenants avant février 2023, afin d'étendre notre visibilité financière ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "pharmacie"

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.