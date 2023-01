Maladie de Batten : résultats positifs pour l’essai clinique de Theranexus

(AOF) - Theranexus, société biopharmaceutique spécialiste des maladies neurologiques et pionnière dans le développement de candidats médicaments agissant sur l'interaction entre neurones et cellules gliales annonce aujourd'hui avec la Fondation Beyond Batten Disease (BBDF), les premiers résultats de leur essai clinique de phase 1/2 dans la forme juvénile de la maladie neurodégénérative dite de Batten (ou CLN3), pour laquelle il n'existe aucun traitement aujourd'hui.

Après 9 semaines de traitement à la dose maximale de 600 mg/j de Batten-1, les premiers résultats de l'étude de phase 1/2 portant sur six patients atteints de la forme juvénile de la maladie de Batten CLN3, âgés de 17 ans et plus, ont montré un bon profil de tolérance et de sécurité d'utilisation, ainsi qu'un profil de pharmacocinétique conforme aux attentes.

Ce succès permet à Theranexus de préparer le protocole de l'étude de Phase 3 pour lancer un essai clinique pivot dans une population pédiatrique courant 2023.

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.