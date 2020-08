Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Makheia : retour au capital d'Isatis Capital Cercle Finance • 13/08/2020 à 13:52









(CercleFinance.com) - Makheia annonce le retour d'Isatis Capital en tant qu'actionnaire, à l'issue de l'augmentation de capital réservée du 20 juillet par laquelle les fonds d'Isatis Capital se sont vu remettre 7.801.629 titres Makheia en contrepartie de l'incorporation au capital de leur créance 2019. Après des premiers exercices de BSA, ils détiennent donc environ 33% de Makheia. Isatis Capital était entré au capital de Makheia en 2011, via des fonds BNP Paribas Equity ce qui avait permis au groupe de poursuivre sa stratégie de développement dans le digital.

Valeurs associées MAKHEIA GROUP Euronext Paris +3.26%