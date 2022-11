Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Makheia: les termes de la fusion avec NetMedia se précisent information fournie par Cercle Finance • 07/11/2022 à 12:21









(CercleFinance.com) - Makheia Group et NetMedia Group ont précisé lundi les grandes lignes de leur projet de rapprochement, censé donner naissance à l'un des cinq premiers groupes de communication indépendants français.



Le projet de fusion-absorption par Makheia de NetMedia Group a ainsi été approuvé à l'unanimité jeudi dernier par un conseil d'administration chez Makheia.



Le rapport d'échange proposé pour la fusion fait apparaître une parité de 8.727 actions Makheia contre une action NetMedia.



Dans le cadre de l'opération, Makheia procéderait à l'émission de 255 millions d'actions nouvelles de 0,10 euro de valeur nominale, ce qui porterait son capital de cinq à 30,5 millions d'euros.



A l'issue de la transaction les actionnaires actuels de Makheia ne détiendraient que 13,2% du capital du nouvel ensemble, ceux de NetMedia contrôlant environ 83,5% de l'entité combinée.



Les actionnaires de Makheia et de NetMedia seront appelées à se prononcer sur le projet de fusion d'ici à la fin de l'année.



Leur fusion doit permettre de créer un nouveau groupe de communication, leader en France des médias 'BtoB', de la communication digitale et des contenus marketing.



Le caractère dilutif de l'opération pour les actionnaires actuels de Makheia pesait lourdement sur le titre, qui signait lundi le plus fort repli du marché parisien avec une perte de 21%.





