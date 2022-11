Makheia Groupe et Netmedia Groupe avancent dans leur projet de fusion

(AOF) - Le principe de cette opération de fusion entre Makheia Groupe et Netmedia Groupe a été approuvé à l’unanimité par le conseil d’administration de Makheia Group. Ce projet de mariage va permettre de créer un nouveau groupe de communication, leader en France des media BtoB, de la communication digitale et du content marketing. Le nouveau groupe détiendra en direct 13 filiales dont 8 métiers couvrant des activités de communication corporate à la génération de leads via des médias verticaux, en passant par l'e-commerce.

Il aura une activité à l'international dans 3 pays (Grande-Bretagne, Allemagne, Espagne) via une filiale dédiée.

La nouvelle entité, dont la valeur post-fusion sera autour de 50 millions d'euros, entrera dans le Top 5 des groupes de communication indépendants français.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup de frein pour la croissance de la publicité en ligne

Après une année record en 2021, les annonceurs sont désormais plus prudents. Au premier trimestre, la publicité en ligne a enregistré une croissance limitée à 7 % pour Meta, le niveau le plus faible depuis son entrée en Bourse en 2012. L'ex-Facebook est particulièrement impacté par le nouveau système d'Apple qui restreint le ciblage publicitaire. En effet, les applications dans les iPhone doivent désormais demander à leurs utilisateurs si leurs données peuvent être partagées avec des tiers à des fins publicitaires. Selon un spécialiste du secteur, le manque à gagner pour Facebook, YouTube, Twitter et Snapchat pourrait avoisiner 16 milliards de dollars en 2022.