Maisons du Monde : vers un re-test des 11,8E ?

(CercleFinance.com) - Maisons du Monde (-2% vers 12,6E), un des plus mauvais performers du SBF120 de 2019 va finir l'année vers ses plus bas : le titre semble se préparer à un re-test du plancher des 11,8E. Si le titre sortait 'par le bas' du corridor 12E/13,15E, il pourrait s'en aller tester la zone des 10,7/10,9E.

Valeurs associées MAISONS DU MONDE Euronext Paris +0.70%