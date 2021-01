Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Maisons du Monde : ventes supérieures aux attentes Cercle Finance • 28/01/2021 à 18:00









(CercleFinance.com) - Les ventes du Groupe se sont élevées à 372 millions d'euros au quatrième trimestre 2020, en légère baisse de 1,5 % par rapport à l'année précédente (-2,2 % à périmètre comparable). Les ventes pour l'année 2020, s'établissent à 1 182 millions d'euros. ' Elles ont été meilleures que prévu compte tenu du deuxième confinement (-3,5 % en glissement annuel à comparer avec une prévision de baisse de quelques points de pourcentage (-6,6 % à périmètre comparable) ' indique le groupe. La baisse de l'EBITDA de l'année 2020 devrait être contenue à un peu moins de 10 % par rapport à son niveau de 2019 (259 millions d'euros). Au 31 décembre 2020, le réseau mondial de magasins du Groupe comptait 369 magasins (contre 366 à fin septembre 2020 et 376 à fin 2019).

Valeurs associées MAISONS DU MONDE Euronext Paris +1.58%