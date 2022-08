Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Maisons du Monde: Teleios CP dépasse les 25% information fournie par Cercle Finance • 03/08/2022 à 14:38









(CercleFinance.com) - Teleios Capital Partners, agissant pour compte des fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 31 juillet, les seuils de 25% du capital et des droits de vote de Maisons du Monde.



Du fait de ce franchissement par suite d'une diminution du nombre d'actions et de droits de vote de la société, le déclarant a précisé détenir 25,98% du capital et des droits de vote de l'enseigne de magasins d'ameublement et de décoration.





Valeurs associées MAISONS DU MONDE Euronext Paris +2.15%