Maisons du Monde : s'envole de +24% vers 20,6E.

(CercleFinance.com) - Maisons du Monde ouvre un énorme 'gap' au-dessus de 16,77E et s'envole de +24% vers 20,6E, effaçant d'un coup toutes ses pertes depuis le 18 août dernier: si les ventes ont stagné au 3ème trimestre, la société indique réduire sa participation dans sa joint-venture américaine Modani, de 70 à 15%, et lancer un programme de rachat d'actions 'ESG Impact' de 50MnsE, équivalent a un peu plus de 5% du capital. Le prochain objectif est assez proche puisque situé vers 21E.

Valeurs associées MAISONS DU MONDE Euronext Paris +23.13%