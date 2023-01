Maisons du monde remplace sa DG et annonce des ventes annuelles en baisse

Le distributeur de meubles et objets Maisons du Monde a annoncé mercredi un chiffre d'affaires 2022 en baisse de 5,1% à 1,24 milliard d'euros, ainsi que la nomination d'un nouveau directeur général qui vient de Carrefour.

La conseil d'administration a décidé de nommer François-Melchior de Polignac en remplacement de Julie Walbaum dont le mandat de directrice générale s'achèvera le 15 mars prochain.

L'enseigne d'ameublement et décoration impute cette baisse de chiffre d'affaires à un environnement "difficile" dans un contexte "d'une inflation soutenue et d'une confiance des consommateurs au plus bas", selon un communiqué.

Au quatrième trimestre, les ventes ont atteint 358 millions d'euros, soit une baisse de 3%.

Fin mai, l'entreprise, qui compte 350 magasins dans le monde, avait révisé en baisse ses prévisions pour l'année, entraînant l'effondrement de son action en Bourse.

