Maisons du Monde relève ses prévisions malgré des ventes en repli au troisième trimestre

Il vise une croissance des ventes modérée à deux chiffres (" low teens " (précédemment " croissance élevée à un chiffre "). La marge d'Ebit est attendue entre 9 % et 9,5 % (précédemment : augmentation de jusqu'à 50 points de base). Le cash-flow libre est prévu substantiellement supérieur à son niveau de 2020 (précédemment : supérieur à son niveau de 2020). Enfin, à fin 2021 le nombre de magasins sera légèrement supérieur à fin 2020 (précédemment : globalement stable).

Sur la base d'une solide performance au cours des neuf premiers mois de 2021 et en supposant que l'activité des magasins ne soit pas perturbée de manière significative pendant le reste de l'année, le groupe relève ses objectifs pour l'ensemble de l'année.

Le groupe estime que les confinements liés à la pandémie en Europe ont réduit les ventes totales au cours des neuf premiers mois 2021 d'environ 45 millions d'euros (-60 millions d'euros pour les ventes en magasins et +15 millions d'euros pour les ventes en ligne) contre - 110 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de 2020 (-130 millions d'euros de magasins et +20 millions d'euros en ligne).

La croissance des ventes a également été portée par le succès des collections plus percutantes de Maisons du Monde. Par rapport aux neuf premiers mois de 2019, les ventes totales du groupe à fin septembre 2021 ont augmenté de 16 % (+10 % à périmètre comparable).

