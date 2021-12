Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Maisons du Monde : préserve le support des 19,5E information fournie par Cercle Finance • 29/12/2021 à 12:12









(CercleFinance.com) - Maisons du Monde rebondit vers 20E et préserve in extremis le support des 19,5E de 2 et 28/12.

Le titre reste cependant enfermé dans un triangle baissier (il pourrait en sortir par le haut au-delà de 20,2E) qui pourrait se solder par une rechute vers 17,5E... voir le comblement du 'gap' des 16,77E du 26/10.





Valeurs associées MAISONS DU MONDE Euronext Paris +2.51%