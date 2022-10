Maisons du Monde poursuit son engagement pour réduire ses consommations d'énergie

(AOF) - Déjà engagé dans un programme de réduction des consommations d'énergie ayant permis de réduire de plus de 20% les consommations d'énergie de ses sites (kWh/m²), le Groupe renforce ses actions pour l'hiver 2022. Depuis le 15 octobre, un plan d'économie d'énergie préventif a été mis en place au sein des magasins et des sièges sociaux du groupe. Il inclut notamment la limitation de la température de chauffage à 18°C dans les surfaces de vente et à 20°C dans les bureaux et locaux sociaux.

Parmi les autres mesures sont aussi mises en œuvre la réduction de l'éclairage des enseignes et vitrines, l'extinction de l'ensemble des enseignes à l'heure de la fermeture du dernier magasin ainsi que la fermeture des portes des magasins et activation du mode hiver pour les portes automatiques.

Signataire de la charte EcoWatt portée par RTE, le groupe a identifié des actions supplémentaires pouvant être activées au cas par cas en fonction des tensions sur le réseau électrique. Près de 98% des magasins du groupe sont ainsi alimentés en électricité d'origine renouvelable par des contrats d'achat d'électricité verte.

"Pour faire face aux enjeux de la crise énergétique, Maisons du Monde renforce son engagement par des actions concrètes à tous les niveaux de l'entreprise. Nous nous efforçons ainsi de faire preuve d'exemplarité dans le contexte actuel, en cohérence avec notre ambition de devenir la marque maison la plus désirable et durable d'Europe", détaille Julie Walbaum, directrice générale de Maisons du Monde.

Les points clés

- Distributeur de produits de décoration et de meubles « originaux et accessibles » pour la maison, créé en 1996 ;

- Présence concentrée sur l’Europe avec 350 magasins, les ventes, de 1,11 Md€ se répartissant entre la France pour 54%, avec une part de marché de 20 %, devant l’Italie, l’Espagne, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse et l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Proche-Orient ;

- Modèle économique d’une offre unique et abordable, fondée sur une approche intégrée des approvisionnements, sur une offre « design-to-cost », sur un savoir-faire de l’agencement des magasins, sous forme de « mise en scène immersive » ainsi que sur la vente « BtoB » ;

- Capital ouvert avec 2 positions fortes de fonds d’investissement (21,52 % pour Teleios et 11,27 % pour Majorelle), Thierry Falque-Perrotin présidant le conseil des 8 administrateurs et Julie Walbaum étant directrice générale ;

- Structure financière solide à fin juin, avec 300 M€ de disponibilités.et un effet de levier inférieur à 1 150 M€ de prêt garanti par l’Etat.

Enjeux

- Stratégie 2025 :

- ventes entre 1,8 et 1,9 Md€ réalisées à 48-50 % à l’international et à 60 % via le digital,

- marge opérationnelle de 11 % et taux de distribution de 30 à 40 % ;

- Stratégie d’innovation concentrée sur :

- le design – offrir des produits dans les tendances du marché,

- l’e-commerce, supporté par l’approche multicanale et les places de marché ;

- Stratégie environnementale 2025 :

- neutralité carbone sur les scopes 1 et 2 en 2023 et réduction de 25 % de l’intensité carbone globale,

- renforcement de la gouvernance fournisseurs,

- offre de produits « Good is beautiful » : de 21 % en 2021 à 40 % en 2025,

- circularité : offres de reconditionnement, réparation et de ventes de seconde main,

- biodiversité : de 33 projets de préservations en 2021 à 100 en 2025 ;

- Réussite de l’offre en ligne : 53 % des ventes dont 20 % par le « click-in-store »;

- Renforcement dans les centres de distribution en France, entrepôt dans le nord de la France ;

- Poursuite de la reconstitution des stocks de meubles (90 % des produits vendus provenant du Viet-nam et de la Chine).

Défis

- Marché français fragmenté et concurrentiel entre les 5 grands –Casa, Habitat, Maisons du Monde, Zara Home et Zodio- qui en contrôlent le 1/3 ;

- Sensibilité aux ventes du 4 ème trimestre (le 1/3 des revenus annuels) ;

- Impacts négatifs de l’inflation des matières premières, de l’énergie et du fret maritime, de la parité €/$ et de la détérioration de la chaîne d’approvisionnement qui seront compensés dès 2023 par la hausse ciblée des prix de vente, par 20 M€ de réduction des coûts ;

- Après un repli de 2,3 % de l’activité et de 59 % du bénéfice net au 1 er semestre, objectifs 2022 confirmé : 1 à 10 % de recul des ventes, marge opérationnelle de 5 % au moins ;

- Programme de rachat d’action sur 10 % du capital.

De grandes préoccupations

D'après la Fédération du commerce spécialisé, Procos, l'activité de janvier à mai est très sensiblement en retrait par rapport à la même période en 2019, à - 8,8%. La fréquentation des magasins en mai 2022 reste inférieure à celle de mai 2019 mais le recul est limité à 6,5%, soit beaucoup mieux qu'en avril (- 19,6% par rapport à avril 2019). Dans un contexte très incertain, plusieurs éléments pèsent sur la rentabilité des entreprises, notamment l'accroissement du coût de l'électricité et l'indexation des loyers, même si la composition de l'ILC (indice des loyers commerciaux) a été modifiée. Précédemment il était composé à 50 % d'inflation, à 25 % d'indice du coût de la construction et à 25 % d'évolution du chiffre d'affaires du commerce de détail. Désormais il ne tiendra compte que de l'inflation et du coût de la construction car la formule précédente intégrait les ventes réalisées par les 'pure players' du Net, ce qui faisait progresser les loyers des magasins physiques.