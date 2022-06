Maisons du Monde, plus forte hausse du SBF 120 à la clôture du mercredi 15 juin 2022

(AOF) - Maisons du Monde (+11,29% à 10,55 euros)

Après plusieurs séances difficiles, la place de Paris a rebondi, portée par les rachats à bon compte. Les investisseurs sont en effet partis à la chasse aux bonnes affaires sur les valeurs ayant souffert récemment, à l'image de Maisons du Monde, qui avait revu à la baisse ses objectifs annuels, fin mai.

Magasins de centres-villes : une inquiétante baisse de la fréquentation

Entre 2013 et 2021 la fréquentation des magasins en centres-villes a chuté de quasiment 40%. Cette baisse atteint 29,4% pour les centres commerciaux sur cette même période. Procos souligne que ce mouvement résulte notamment de la multiplication de l’offre et du développement de l’e-commerce. Ce sont les petits centres-villes et les méga-centres commerciaux qui sont les plus résistants. Les premiers répondent aux besoins de proximité et les seconds exercent une force d’attraction à l’échelle régionale. Avec les Assises du commerce de décembre 2021, le gouvernement a lancé trois semaines de réflexions pour dessiner une vision à l’horizon 2030 et soutenir les investissements nécessaires aux transitions digitale et environnementale.