Maisons du Monde : plonge de -25% à 13,34E, support à 12,25E

(CercleFinance.com) - Maisons du Monde plonge de -25% vers 13,34E du fait d'un triple 'warning' sur ses ventes (qui pourraient baisser en 2022), sur sa marge d'EBIT revue de 9 à 5%, un cash-flow libre de 10 à 30 millions d'euros, contre 65 à 75 millions.

Le cours retombe sur ses niveaux du 25/11/2020, au contact de l'ex-résistance de fin août 2020.

Le principal support se situe désormais vers 12,25E, l'ex-support du 22 au 28/09/2020.





Valeurs associées MAISONS DU MONDE Euronext Paris -24.87%