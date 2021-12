Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Maisons du Monde: ouverture d'un 6e magasin à Milan information fournie par Cercle Finance • 27/12/2021 à 12:20









(CercleFinance.com) - Maisons du Monde annonce aujourd'hui l'ouverture d'une nouveau 'flagship' à Milan. Il s'agit du 50ème magasin en Italie et de la 6ème adresse milanaise de l'enseigne.



Ce nouvel espace de 841 m² offrira aux clients tous les univers liés à l'aménagement de la maison. Une équipe de 22 employés sera disponible, dont 20 ont été nouvellement recrutés, précise la société.





Valeurs associées MAISONS DU MONDE Euronext Paris -1.55%