MAISONS DU MONDE : nomination de nouveaux membres au conseil d'administration

(AOF) - Maisons du Monde a annoncé que son conseil d'administration recommandera à l'assemblée générale des actionnaires 2020 la nomination de Thierry Falque-Pierrotin et de Laure Hauseux en tant qu'administrateurs indépendants. Ces nominations seront recommandées alors que Gilles Petit a décidé de ne pas demander le renouvellement de son mandat lors de la prochaine assemblée générale et que Nicolas Woussen a exprimé son intention de démissionner pour des raisons personnelles.

Le conseil d'administration indique qu'il a également l'intention de créer un comité stratégique qui, sur recommandation du comité des nominations et des rémunérations, serait présidé par Thierry Falque-Pierrotin et composé de Peter Child et de Julie Walbaum. Laure Hauseux rejoindrait le comité d'audit, aux côtés de Marie-Christine Levet, comité dont Michel-Alain Proch prendrait alors la présidence. Michel-Alain Proch succédera également à Gilles Petit en tant que membre du Comité des Nominations et des Rémunérations aux côtés de Peter Child, sous la présidence de Sophie Guieysse.

L'entreprise ajoute que Peter Child a décidé de poursuivre ses fonctions de président pour une durée initiale d'un an, et Michel- Alain Proch continuera d'exercer ses fonctions de vice-président.

