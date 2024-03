Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Maisons du Monde: nomination d'un nouveau DAF information fournie par Cercle Finance • 01/03/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Maisons du Monde annonce la nomination de Denis Lamoureux en tant que directeur administratif et financier (DAF). Il prendra ses fonctions à compter du 4 mars prochain et rejoindra le comité exécutif.



Il rejoint l'enseigne d'ameublement 'fort d'une expérience de six ans à la tête de la direction financière de Lacoste, où il a largement contribué à l'amélioration de la performance et à soutenir une croissance forte'.



Gilles Lemaire, directeur du contrôle de gestion, qui assurait l'intérim de la fonction finance depuis le 1er septembre 2023, est nommé directeur administratif et financier adjoint de Maisons du Monde.





