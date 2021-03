Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Maisons du Monde : nomination d'un nouveau DAF Cercle Finance • 31/03/2021 à 09:27









(CercleFinance.com) - Maisons du Monde annonce la nomination de Régis Massuyeau comme directeur administratif et financier (DAF). Il prendra ses fonctions à compter du 30 avril prochain et rejoindra le comité exécutif de l'entreprise. Depuis 2018, Régis Massuyeau était directeur du contrôle de gestion et du pilotage de la performance et membre du comité exécutif finance de Danone, groupe qu'il avait rejoint en 2008 et au sein duquel il a exercé plusieurs fonctions financières. Il succèdera à Eric Bosmans, qui quittera l'entreprise pour poursuivre de nouveaux projets, après avoir contribué au renforcement de la fonction finance de Maisons du Monde. Une passation sera organisée entre le 6 et le 30 avril prochain.

Valeurs associées MAISONS DU MONDE Euronext Paris +1.89%