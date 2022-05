Maisons du Monde : Midcap reste à l'Achat

(AOF) - Midcap a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 20,9 euros sur Maisons du Monde. La baisse du titre de plus de 25% vendredi est à la hauteur de la déception suite au profit warning du groupe quelques semaines après la publication de son premier trimestre, commente le broker. Selon ce dernier, le titre pourrait rester sous pression à court terme mais il reste à l'Achat considérant que la valorisation intègre maintenant ces mauvaises nouvelles.

Magasins de centres-villes : une inquiétante baisse de la fréquentation

Entre 2013 et 2021 la fréquentation des magasins en centres-villes a chuté de quasiment 40%. Cette baisse atteint 29,4% pour les centres commerciaux sur cette même période. Procos souligne que ce mouvement résulte notamment de la multiplication de l’offre et du développement de l’e-commerce. Ce sont les petits centres-villes et les méga-centres commerciaux qui sont les plus résistants. Les premiers répondent aux besoins de proximité et les seconds exercent une force d’attraction à l’échelle régionale. Avec les Assises du commerce de décembre 2021, le gouvernement a lancé trois semaines de réflexions pour dessiner une vision à l’horizon 2030 et soutenir les investissements nécessaires aux transitions digitale et environnementale.