Maisons du Monde: les ventes reculent de 3% au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Maisons du Monde affiche des ventes de 358 millions d'euros au titre du 4e trimestre, en baisse de 3% par rapport à la même période en 2021.



Sur l'ensemble de l'exercice 2022, les ventes ressortent à 1240 millions d'euros, en recul de 5.1%.



Maisons du Monde confirme ses objectifs 2022 de marge d'EBIT et de cash-flow libre.



Par ailleurs, Maisons du Monde fait savoir que son conseil d'administration, réuni ce jour, a décidé que François-Melchior de Polignac serait nommé Directeur Général à compter du 15 mars 2023, pour succéder à Julie Walbaum dont le mandat de Directrice Générale s'achèvera à cette date.



' François-Melchior rejoint aujourd'hui Maisons du Monde comme Directeur Général Délégué afin d'assurer une bonne et efficace transition pendant cette période ', précise la société.







Valeurs associées MAISONS DU MONDE Euronext Paris -0.48%