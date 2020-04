Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Maisons du Monde : le CA du T1 en baisse de -13% Cercle Finance • 16/04/2020 à 18:29









(CercleFinance.com) - Le groupe Maisons du Monde annonce ce soir une baisse de -13% des ventes au T1 2020, en raison des fermetures de magasins liées au Covid-19. 'L'activité de Maisons du Monde a été fortement impactée par la propagation de la pandémie de coronavirus sur les marchés où le groupe est implanté. Les magasins ne génèrent actuellement aucun revenu dans le réseau de Maisons du Monde. Les activités en ligne, qui représentaient 25 % des ventes en 2019, continuent cependant de fonctionner et enregistrent une forte croissance des commandes d'une année sur l'autre', commente le groupe. En raison des fermetures de magasins, le chiffre d'affaires total du deuxième trimestre devrait par ailleurs être 'nettement inférieur à celui de l'année précédente'.

Valeurs associées MAISONS DU MONDE Euronext Paris +4.09%