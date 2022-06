Maisons du Monde : Kepler Cheuvreux plus pessimiste sur la valorisation

(AOF) - Kepler Cheuvreux a réduit son objectif de cours de 22 euros à 13 euros et confirmé sa recommandation Conserver sur Maisons du Monde après son récent profit warning. « L'avertissement, qui intervient six semaines après la publicatio des ventes du premier trimestre, alors que la société a réitéré ses prévisions pour l'exercice, a quelque peu entamé la crédibilité de la direction, d'autant plus que les principaux facteurs sont les coûts des intrants », explique le bureau d’études.

Magasins de centres-villes : une inquiétante baisse de la fréquentation

Entre 2013 et 2021 la fréquentation des magasins en centres-villes a chuté de quasiment 40%. Cette baisse atteint 29,4% pour les centres commerciaux sur cette même période. Procos souligne que ce mouvement résulte notamment de la multiplication de l’offre et du développement de l’e-commerce. Ce sont les petits centres-villes et les méga-centres commerciaux qui sont les plus résistants. Les premiers répondent aux besoins de proximité et les seconds exercent une force d’attraction à l’échelle régionale. Avec les Assises du commerce de décembre 2021, le gouvernement a lancé trois semaines de réflexions pour dessiner une vision à l’horizon 2030 et soutenir les investissements nécessaires aux transitions digitale et environnementale.