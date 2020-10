Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Maisons du Monde : hausse des ventes de 13,3% au 3e trimestre Cercle Finance • 28/10/2020 à 11:14









(CercleFinance.com) - Les ventes du groupe au troisième trimestre 2020 se sont élevées à 321 millions d'euros, soit une augmentation de 13,3 % par rapport à l'année précédente (+9,8 % à périmètre constant), soutenues par une forte croissance des ventes, tant en magasin (+9%) qu'en ligne (+21%). Maisons du Monde prévoit environ 7 à 8 fermetures nettes de magasins pour l'ensemble de cette année (10 fermetures nettes pendant les 9 premiers mois de l'année 2020). Pour 2020, l'enseigne s'attend à une baisse des ventes de quelques points de pourcentage, ' à condition que la grande majorité des magasins européens restent ouverts jusqu'à la fin de l'année. '

Valeurs associées MAISONS DU MONDE Euronext Paris -2.61%