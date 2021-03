Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Maisons du Monde : grosse volatilité depuis le 3 mars. Cercle Finance • 15/03/2021 à 18:28









(CercleFinance.com) - Maisons du Monde fait montre d'une grosse volatilité depuis le 3 mars, avec une envolée de 16,15 vers 18,75E, avant une rechute de -8% vers 16,92E (avec de gros volumes), puis un rebond vers 17,9E (ex-zénith du 11 janvier). La tendance de fond reste haussière mais mieux attendre la fin de la séquence 'portes de saloon' pour se positionner, soit à l'achat au-delà de 18,6E, soit sur repli au contact du support des 16E.

Valeurs associées MAISONS DU MONDE Euronext Paris +4.63%