Maisons du Monde : gap baissier sous 12,81E, teste 12,25E information fournie par Cercle Finance • 31/05/2022 à 09:56









(CercleFinance.com) - Maisons du Monde ouvre un gap baissier sous 12,81E et s'enfonce rapidement sous les 12,5E pour tester 12,25E, l'ex-support du 22 au 28/09/2020.

En cas d'enfoncement, le prochain palier de soutien se situe vers 11,3E, il avait été testé le 29/10/2020 puis du 22 au 30 janvier 2020.





Valeurs associées MAISONS DU MONDE Euronext Paris -2.39%