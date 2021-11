Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Maisons du Monde : franchissement des 20,9E invalidé ? information fournie par Cercle Finance • 11/11/2021 à 12:38









(CercleFinance.com) - Maisons du Monde semblait avoir fait le plus dur ce 10 novembre en se hissant vers 21,6E (et 21,25 en clôture : le franchissement des 20,9E (zénith du 26/10 et 9/11 mais également du 2 juillet) semblait acquis, mais avec une rechute vers 20,6E, il y a un risque de le voir invalidé. La tendance demeure cependant haussière au-dessus des 20E.

Valeurs associées MAISONS DU MONDE Euronext Paris -3.29%