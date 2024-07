Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Maisons du Monde: en pertes au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 29/07/2024 à 07:07









(CercleFinance.com) - Maisons du Monde affiche un résultat net de -24,3 millions d'euros au titre du premier semestre 2024, contre un million au 30 juin 2023, avec une marge d'EBIT négative à -1,2% comparée à 3% au premier semestre 2023, fortement impactée par la baisse des ventes.



A 491,1 millions d'euros, les ventes de la chaine d'ameublement et de décoration ont diminué de 9,6% (-8,5% à périmètre comparable et hors activités au Royaume-Uni), mais son taux de marge brute s'est amélioré de 1,5 point à 65,3%.



Au cours du second semestre, Maisons du Monde poursuivra l'exécution de son plan de transformation Inspire Everyday, avec des initiatives qui contribueront selon lui à générer un cash-flow libre cumulé supérieur à 100 millions d'euros d'ici 2026.





Valeurs associées MAISONS DU MONDE 3,74 EUR Euronext Paris 0,00%