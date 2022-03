Maisons du Monde : Ebit record

(AOF) - Maisons du Monde a réalisé en 2021 un résultat net total de 79 millions d'euros. Le résultat net des activités poursuivies s'est élevé à 68 millions d'euros, en hausse de 58 %. L'Ebit a atteint un niveau record de 124 millions d'euros (contre 89 millions d'euros en 2020), avec une marge associée de 9,5 % (+161 points de base). L'Ebitda a augmenté de 17 % pour atteindre 279 millions d'euros (marge d'Ebitda : 21,4 % +38 points de base par rapport à 2020).

Les ventes s'élèvent à 1,3068 milliard d'euros, en hausse de 15,1 % par rapport à 2020 (+13,4 % à périmètre comparable) grâce à des ventes en magasin et en ligne exceptionnelles au premier semestre (+29 % et +45 %, respectivement). Par rapport à 2019, les ventes totales ont augmenté de 11% (+6 % à périmètre comparable).

Le groupe va verser un dividende d'un montant de 55 centimes d'euros par action, soit une augmentation de 80 % par rapport à 2020.

Pour 2022, la société vise une croissance des ventes positive, à ajuster lorsque la visibilité sera meilleure, une marge d'Ebit autour de 9 %, un flux de trésorerie disponible entre 65 et 75 millions d'euros (contre 89,8 millions en 2021) et un ratio de distribution du dividende compris entre 30 et 40 %.

Le groupe confirme également les objectifs 2025.

