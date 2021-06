Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Maisons du Monde : dividende approuvé en AG Cercle Finance • 07/06/2021 à 07:55









(CercleFinance.com) - Maisons du Monde annonce que son assemblée générale, réunie à huis clos, a approuvé le dividende proposé pour 2020 de 0,30 euro par action en numéraire. La date de détachement du coupon de l'action sera le 5 juillet et sa mise en paiement interviendra le 7 juillet. Par ailleurs l'assemblée a adopté la nomination de Cécile Cloarec en tant qu'administratrice. Thierry Falque-Pierrotin a été élu à l'unanimité président du conseil pour la durée restante de son mandat d'administrateur, et prendra ses fonctions le 30 juin prochain.

