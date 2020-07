MAISONS DU MONDE : deuxième trimestre meilleur qu'attendu

(AOF) - Maisons du Monde a publié un Ebitda en recul de 29,1% à 68,8 millions d'euros au premier semestre 2020. La marge Ebitda est, pour sa part, en recul de 310 points de base à 14,1%. Les ventes ressortent à 488,9 millions contre 564 millions un an plus tôt, soit un repli de 13,3%. Le spécialiste de la décoration et du mobilier souligne que son deuxième trimestre est meilleur que prévu grâce notamment à une excellente performance de ses ventes en ligne (+51%) et à une forte dynamique des ventes de ses magasins après la levée des mesures de confinement (+18%).

L'entreprise fait également part d'une forte position de liquidité au 30 juin. Maisons du Monde dispose ainsi de 437 millions d'euros à la fin du premier semestre. Ce, par le biais du tirage de deux lignes de crédit renouvelables, de l'obtention d'un prêt garanti par l'Etat ainsi que d'un flux de trésorerie disponible de 43 millions d'euros.

La société souligne le maintien ses investissements dans les priorités stratégiques, tout en restant prudent sur le second semestre 2020, compte tenu de l'environnement très incertain.

Maisons du Monde précise que compte tenu de l'environnement très incertain et des défis posés par le contexte exceptionnel de cette année, il ne lui semble pas pertinent de communiquer des prévisions de résultats pour le reste de l'année.

Il ajoute cependant que ses résultats du second semestre devraient afficher une amélioration par rapport aux six premiers mois. La société estime actuellement qu'ils devraient être en deçà de leur niveau du second semestre 2019.

"La performance de Maisons du Monde au premier semestre reflète le plan d'action exhaustif que nous avons rapidement mis en œuvre pour atténuer les effets de la pandémie de Covid-19 sur l'Ebitda et le cash-flow libre " a déclaré Julie Walbaum, sa directrice générale.

