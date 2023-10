Maisons du Monde: des ventes toujours en baisse et un "plan de transformation" en vue

Le distributeur de meubles et d'objets de décoration Maisons du Monde a encore vu ses ventes baisser au trimestre trimestre, de 9,4% sur un an à 252,3 millions d'euros, subissant "de plein fouet" l'inflation et une baisse de la consommation des ménages.