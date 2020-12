Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Maisons du Monde : déborde les 15,7E Cercle Finance • 14/12/2020 à 11:46









(CercleFinance.com) - Maisons du Monde remonte vers 15,8E du 9/12 (ex-support du 18/12/2018). Depuis le franchissement des 14,7E (ex-résistance du 23 octobre), le titre s'offre l'opportunité d'aller chercher les 17,4E (petite résistance de la mi-septembre 2019). Ensuite, le titre visera le comblement du 'gap' des 25,5E de fin juillet 2019.

Valeurs associées MAISONS DU MONDE Euronext Paris +6.26%