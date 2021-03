MAISONS DU MONDE de nouveau soutenu par un broker

(AOF) - Maisons du Monde s'est hissé en tête du SBF 120 et gagne désormais 7,39% à 19,17 euros. L'enseigne d'ameublement et de décoration bénéficie de l'analyse encourageante de LCM, qui a réitéré sa recommandation d'Achat sur le titre, avec un objectif de cours inchangé à 24,1 euros. L'analyste estime que le bon mois de février pour le secteur du meuble (+17% selon les données de la Banque de France) devrait se poursuivre en mars alors que les mesures de restrictions sanitaires se poursuivent et que les Français devraient continuer leurs achats pour embellir leur habitat.

Un reconfinement en Ile de France pourrait, certes, peser sur le chiffre d'affaires des magasins. Mais si le click & collect était autorisé, "l'impact pourrait être limité alors qu'un reconfinement pourrait encore accélérer la tendance sur le secteur du meuble et de la décoration", écrit LCM.

Hier, le broker allemand Berenberg avait lui aussi maintenu sa recommandation d'Achat avec un objectif de cours inchangé à 20 euros. Dans sa note d'analyse, il y soulignait notamment les bonnes ventes en ligne du groupe français en 2020, considérant que celles-ci pouvaient encore grimper de 35% au premier trimestre 2021.

L'analyste a également salué la présentation de la nouvelle feuille de route à horizon 2024. Berenberg pense que Maisons du Monde se recentrera sur l'Europe suite à sa décision de déprécier et de procéder à un examen stratégique de Modani aux États-Unis, et augmentera probablement les investissements dans sa plateforme en ligne, ce qui pourrait signifier un ralentissement du rythme des ouvertures nettes de magasins par rapport à ce qui a été annoncé en 2019.

Difficultés inédites pour les grands magasins

Le secteur doit affronter une conjonction d'épreuves inédites suite à la crise sanitaire : fermeture des points de vente, désertion des clients internationaux et désaffection des Français pour la mode. Les Galeries Lafayette vont perdre la moitié de leur chiffre d'affaires cette année (soit 1,7 milliard d'euros) et subir des pertes d'exploitation très significatives, comme ils n'en ont jamais enregistré depuis vingt-cinq ans. Le retour en France des touristes internationaux devrait être très progressif. Le groupe estime qu'il ne devrait retrouver le niveau de 2019 qu'en 2024. Le Bon Marché ou Le BHV pâtissent également du télétravail et des nouvelles restrictions à l'utilisation de la voiture dans la capitale. Le groupe Printemps, qui a obtenu un PGE de 150 millions d'euros, va fermer sept magasins en France. Pour se redresser, les acteurs misent sur le numérique et modifient leur positionnement en se tournant davantage vers la clientèle locale et en transformant les magasins en des lieux de vie.