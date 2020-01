Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Maisons du Monde : croissance des ventes de +10,3% en 2019 Cercle Finance • 30/01/2020 à 18:08









(CercleFinance.com) - Maisons du Monde annonce ce soir une croissance des ventes de +10,3% en 2019 par rapport à 2018, dont +3,6% à périmètre comparable, et +8,8% à périmètre constant. 'Cette forte croissance des ventes du Groupe a été réalisée malgré l'impact des mouvements sociaux en cours en France (estimé à -5 à -6 millions d'euros en décembre). Les grèves ont en effet pesé sur le trafic en magasin et affectent toujours le port de Marseille, entraînant des répercussions sur la disponibilité produit à court terme. L'impact sur le chiffre d'affaires de décembre a été en partie compensé par l'anticipation du lancement des Ventes Privées en France à fin décembre au lieu de début janvier, afin de s'aligner sur les pratiques du marché français', indique Maisons du Monde. Maisons du Monde confirme que sa marge d'EBITDA estimée pour l'année 2019 devrait être conforme à son objectif, soit environ 12,5 % des ventes.

Valeurs associées MAISONS DU MONDE Euronext Paris +8.19%