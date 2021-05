Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Maisons du Monde : croissance de 36% du CA au 1er trimestre Cercle Finance • 12/05/2021 à 11:27









(CercleFinance.com) - Maisons du Monde affiche des ventes au titre du premier trimestre 2021 de 331 millions d'euros, en progression de 35,8% (+36,6% à périmètre comparable) en comparaison annuelle, tirée notamment par un bond de 76,2% des ventes en ligne. 'Cette performance fut soutenue par une base de comparaison légèrement favorable, les ventes ayant fortement chuté à partir de la mi-mars 2020 en raison de la première vague de fermetures de magasins liées au Covid-19', précise le groupe de distribution. Il confirme pleinement les perspectives pour l'année 2021 d'une croissance des ventes élevée à un chiffre, d'une amélioration du taux de marge d'EBIT (avec une augmentation allant jusqu'à 50 points de base) et d'un cash-flow libre supérieur à son niveau de 2020.

