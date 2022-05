Maisons du Monde: chute après la révision des objectifs information fournie par Cercle Finance • 27/05/2022 à 18:02

(CercleFinance.com) - Le titre chute de près de -27% après avoir ajusté à la baisse ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice.



' Nous retenons ainsi que le groupe mentionne 1/ une dégradation de la demande dans le secteur de l'ameublement et de la décoration au cours des dernières semaines en raison de l'inflation élevée qui pèse sur le niveau de confiance des consommateurs ; 2/ la poursuite d'importants goulets d'étranglement en Chine suite à la poursuite de la pandémie, ce qui se traduit par des coûts supplémentaires et le ralentissement des approvisionnements ; 3/ des coûts du fret, des matières premières et de l'énergie qui restent élevés et pèseront sur la marge brute au-delà des attentes du management (initialement prévue en baisse de l'ordre de 100/150pb à 65%) ' indique Oddo.



L'analyse souligne que les ventes sont attendues en baisse à un chiffre (' Mid-single digit negative ') alors que jusqu'ici, le groupe s'attendait à des ventes en hausse. La marge d'EBIT devrait être de 5% ou plus, vs autour de 9%. Le FCF devrait se situer dans une fourchette de 10-30 ME (vs 65-75 ME initialement estimé).



' Pour ce qui est des objectifs 2025 présentés lors du CMD de novembre (notamment : 1.8- 1.9 MdE de CA ; marge EBIT 11% ; FCF cumulé 350 ME), le groupe précise que ceux-ci restent valables avec, toutefois un calendrier qui pourrait être allongé ' rajoute le bureau d'analyses.



Notre opinion était déjà prudente (Neutre) avec un objectif de cours abaissé à 16 E (au lieu de 20 E). ' Suite à ces annonces, nos estimations d'EBIT 2022-2023 ont été revues en baisse de 40% en moyenne '.