Maisons du Monde: BPA presque divisé par quatre en 2023

(CercleFinance.com) - Maisons du Monde publie un BPA annuel de 0,21 euro, contre 0,80 euro en 2022, et une marge d'EBIT en recul de 5,5% à 4,1%, impactée par une légère augmentation du poste dotations aux amortissements, provisions et dépréciations.



A près de 1,13 milliard d'euros, ses ventes ont diminué de 9,3% dans un contexte difficile pour le secteur maisons et décoration, accentué par des facteurs macroéconomiques défavorables (incertitudes géopolitiques, inflation, baisse de la confiance des ménages).



Un dividende de 0,06 euro par action au titre de 2023 sera proposé à l'AG du 21 juin. Sur la période 2024-26 de son plan de transformation 'Inspire everyday', le groupe estime qu'il devrait générer un cash-flow libre cumulé supérieur à 100 millions d'euros.





