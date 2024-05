Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Maisons du Monde: baisse de 9,5% des ventes trimestrielles information fournie par Cercle Finance • 16/05/2024 à 15:35









(CercleFinance.com) - Maisons du Monde affiche au titre du premier trimestre 2024, des ventes en baisse de 9,5% à 247,7 millions d'euros (-8,1% à périmètre comparable et hors Royaume-Uni), 'comme anticipé, notamment en raison de la faible dynamique de consommation globale'.



Les ventes en ligne se sont contractées de 8,2% à 71,4 millions d'euros, malgré une forte croissance de la marketplace (notamment grâce à l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne), tandis que les ventes en magasin ont baissé de 10,1% à 176,3 millions.



Le groupe de distribution se dit ainsi en ligne avec la feuille de route 2024-26 de son plan de transformation, qui prévoit un retour progressif à la croissance du chiffre d'affaires en 2025-26 et un cash-flow libre cumulé supérieur à 100 millions d'euros en trois ans.





Valeurs associées MAISONS DU MONDE Euronext Paris -1.59%