Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Maisons du Monde: baisse de 6% des ventes à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 27/10/2022 à 13:02









(CercleFinance.com) - Maisons du Monde affiche des ventes de 882,4 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2022, en baisse de 5,9% par rapport à la même période en 2021, dont 278,5 millions sur le troisième trimestre, en retrait de 8,2%.



Le distributeur d'ameublement et de décoration estime néanmoins que ses initiatives commerciales mises en place depuis fin mai, ainsi que ses efforts de réapprovisionnement des stocks, devraient continuer à soutenir son activité jusqu'à la fin de l'année.



'Malgré l'inflation élevée et la faiblesse des dépenses discrétionnaires, nous prévoyons toujours une amélioration des ventes au quatrième trimestre', déclare la directrice générale Julie Walbaum, qui laisse donc inchangés les objectifs pour l'ensemble de l'année.





Valeurs associées MAISONS DU MONDE Euronext Paris +0.90%