Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Maisons du Monde : baisse de 13,1% du CA au 1er trimestre Cercle Finance • 13/05/2020 à 18:05









(CercleFinance.com) - Maisons du Monde a réalisé des ventes totales de 243,7 millions d'euros au 1er trimestre 2020, en baisse de 13,1% par rapport à l'année précédente à taux de change courants en incluant Modani (11,3 millions d'euros, +26,8% par rapport à l'année précédente) et en baisse de 18,8% à périmètre comparable. ' Nous estimons que le confinement lié au Covid-19 a effacé de l'ordre de 40 millions d'euros de ventes au premier trimestre ' indique le groupe. La trésorerie (222 millions d'euros) et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 229 millions d'euros au 31 mars 2020, contre 95 millions d'euros au 31 décembre 2019. ' Nous attendons un EBITDA (IFRS 16) du premier semestre 2020 positif, même si en baisse importante par rapport à la même période l'an dernier, avec une contraction plus forte que celle des ventes ' rajoute la direction.

Valeurs associées MAISONS DU MONDE Euronext Paris -0.61%