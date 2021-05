Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Maisons du Monde : AG à huis clos début juin Cercle Finance • 14/05/2021 à 10:18









(CercleFinance.com) - Maisons du Monde annonce qu'il tiendra l'assemblée générale mixte exceptionnellement à huis clos, le vendredi 4 juin, le lieu de l'AG ne permettant pas d'accueillir physiquement les actionnaires tout en respectant les mesures de distanciation physique. Les actionnaires sont invités à exercer leur droit de vote en amont, par correspondance à l'aide du formulaire de vote, par internet sur la plateforme Votaccess, ou en donnant pouvoir au président de l'assemblée ou à toute autre personne physique ou morale.

Valeurs associées MAISONS DU MONDE Euronext Paris +0.38%