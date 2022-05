Maisons du Monde abaisse ses objectifs annuels

(AOF) - Maisons du Monde a revu à la baisse ses objectifs annuels, dévoilés début mai, en raison de la dégradation de l’environnement macroéconomique et des conditions d’approvisionnement. Le spécialiste d’articles de décoration et de mobilier pour la maison a pris acte de l'inflation qui pèse sur la demande et de la pandémie en Chine qui génère d’importants goulets d'étranglement. Il intègre également des coûts du fret, des matières premières et de l'énergie qui devraient rester très élevés. Ces coûts vont pénaliser provisoirement le modèle de marge brute.

Aussi, Maisons du Monde table désormais sur une baisse moyenne à un chiffre (mid-single digit negative) de ses ventes contre une hausse auparavant.

La marge d'Ebit est attendue à 5% ou plus, contre autour de 9% jusqu'alors.

Le cash flow libre est estimé entre 10 et 30 millions d'euros contre entre 65 et 75 millions d'euros auparavant.

Le taux de distribution des dividendes est toutefois confirmé entre 30% et 40%.

Maisons du Monde reste confiant dans le modèle de croissance rentable détaillé dans le cadre du Capital Markets Day de novembre 2021.

Le plan stratégique dévoilé à cette occasion reste pleinement valable, même si le calendrier d'atteinte des objectifs à 2025 pourrait être allongé, prévient toutefois la société.

