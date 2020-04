Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Maisons du Monde : 2 administrateurs seront proposés en AGA Cercle Finance • 30/04/2020 à 10:04









(CercleFinance.com) - Maisons du Monde annonce ce matin que son Conseil d'administration recommandera à l'Assemblée générale des actionnaires 2020 la nomination de Thierry Falque-Pierrotin et de Laure Hauseux en tant qu'administrateurs indépendants. 'Thierry et Laure apportent une connaissance du secteur de la distribution et une expertise fonctionnelle fortes, et leur vision stratégique sera un atout pour la croissance future de Maisons du Monde', juge le groupe.

Valeurs associées MAISONS DU MONDE Euronext Paris +7.96%