Maison du monde : Teleios Capital Partners détient 20,99%

(CercleFinance.com) - La société Teleios Capital Partners a informé l'Autorité des marchés financiers qu'au résultat de la cession, le 21 mai 2021, par le fonds Teleios Global Opportunities Master Fund, Ltd, dont elle assure la gestion, de 1 700 000 actions Maison du monde au profit du fonds The Washington University, dont elle assure également la gestion, elle détient, pour le compte desdits fonds, 9 495 412 actions Maison du monde représentant autant de droits de vote, soit 20,99% du capital et des droits de vote de cette société.

Au résultat de cette cession, (i) la société Teleios Capital Partners LLC, agissant pour le compte des fonds précités, n'a franchi aucun seuil et (ii) le fonds Teleios Global Opportunities Master Fund, Ltd a franchi individuellement en baisse, le 21 mai 2021, les seuils de 20% du capital et des droits de vote, de la société Maison du monde.