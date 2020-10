Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Maison du Monde : ouvre deux magasins, à Anvers et Béziers Cercle Finance • 05/10/2020 à 18:04









(CercleFinance.com) - Maison du Monde annonce l'ouverture d'un point de vente de 1500m2 à Anvers, au coeur du quartier commerçant de Meir, à compter du 9 octobre. A cette occasion, une équipe de 20 personnes, dont 17 nouvelles recrues, accueillera et conseillera les clients dans cette nouvelle enseigne. Le 9 octobre marquera aussi l'ouverture d'un autre point de vente de Maison du Monde, dans la ville de Béziers (34), au sein du centre commercial Polygone. Ici, c'est un nouvel espace de 1200m2 qui permettra aux clients de découvrir tous les univers liés à l'aménagement de la maison. 19 personnes - donc 5 nouvellement recrutées - seront disponibles pour conseiller les clients.

Valeurs associées MAISONS DU MONDE Euronext Paris +4.09%