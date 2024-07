Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Maison du Monde: collaboration avec Sourcemap dans le bois information fournie par Cercle Finance • 30/07/2024 à 16:41









(CercleFinance.com) - Maisons du Monde a annoncé mardi qu'il allait s'associer à l'éditeur de logiciels américain Sourcemap afin de se conformer aux normes européennes en matière de déforestation.



Le distributeur de meubles et d'articles pour la maison explique avoir choisi le logiciel de conformité de la chaîne d'approvisionnement de Sourcemap en vue de se conformer au règlement de l'Union européenne sur la déforestation, qui doit entrer en vigueur le 30 décembre 2024.



Cette directive comporte de strictes exigences en matière de cartographie et de suivi de la logistique, rappelle le groupe dans un communiqué.



Grâce à Sourcemap, Maisons du Monde sera en mesure de cartographier toutes ses matières premières jusqu'aux forêts d'où elles proviennent et de surveiller la déforestation à l'aide d'images satellite en temps réel, de sorte que chaque envoi entrant dans l'UE pourra être tracé et confirmé.



L'objectif est d'offrir une visibilité afin de garantir le respect des normes environnementales à chaque étape de la production.



Chez Maisons du Monde, on rappelle que cela fait plus de dix ans que le groupe se montre soucieux de préserver les arbres afin d'améliorer l'incidence de sa filière bois grâce, entre autres, à l'achat de bois certifié ou traçable.





