L'économie américaine a davantage progressé que prévu au troisième trimestre. Donald Trump réclame pourtant une enquête. Il accuse, sans preuve, les statisticiens fédéraux d'avoir sous-estimé la croissance avant les élections de mi-mandat.

Le chiffre qui fâche Donald Trump est celui du 29 octobre. Ce jour-là, le Bureau of Economic Analysis (BEA) avait estimé la croissance américaine du troisième trimestre à 3,4% en rythme annualisé, un rythme déjà solide. Cinq jours plus tard, les républicains subissaient de lourdes pertes aux élections de mi-mandat. Mercredi, le BEA a relevé son estimation à 4,3%. Le président affirme que le premier chiffre a été délibérément minoré et veut savoir pourquoi le second n'a pas été publié avant le scrutin. "Il vient d'être révélé que les VRAIS chiffres de l'économie, publiés avant l'élection, étaient FAUX", a-t-il écrit hier sur son réseau, Truth Social, dans son style caractéristique.

Un calendrier classique, un écart plus élevé que la moyenne

Le BEA publie trois estimations du PIB sur trois mois, à mesure que les données lui parviennent. Cette fois, des informations plus complètes sur les prix des logiciels et les ventes au détail l'ont conduit à relever ses estimations de l'investissement des entreprises et de la consommation. La révision de 0,9 point dépasse la moyenne historique de la première révision, autour de 0,5 point. Donald Trump la juge "sans précédent". Axios rappelle qu'elle avait atteint 1,2 point au deuxième trimestre 2020, sous son premier mandat. La publication de mercredi a par ailleurs suivi le calendrier annoncé.

L'offensive rappelle le limogeage, l'an dernier, de la directrice du Bureau of Labor Statistics, que Donald Trump avait accusée sans preuve d'avoir manipulé les chiffres de l'emploi. Cette fois, le service visé relève du ministère du Commerce, et c'est Howard Lutnick, l'un de ses proches alliés, qui le dirige. Ce chiffre plus flatteur donne aussi à la Réserve fédérale un argument de plus pour relever ses taux, ce à quoi le président s'oppose.